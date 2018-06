Hallan misteriosas gemas verdes en Hawái

¿Es posible que el poderoso volcán Kilauea esté dejando ahora una lluvia de gemas verdes sobre Hawái?

Desde hace unos días, muchos se preguntan si la naturaleza está dando una tregua -o una recompensa- a los habitantes de Isla Grande, afectados desde hace más de un mes por las impresionantes erupciones del volcán Kilauea.

El motivo son unas llamativas imágenes que circulan por redes sociales y que muestran unos bellos cristales de color verde encontrados en zonas cercanas al volcán.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this - tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t

— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 de junio de 2018