This is America: el 'loco' video del rapero Childish Gambino

Contrario a Kanye, el mensaje del video de Gambino parece estar más enfocado en la defensa de las personas de raza negra y en contra de la política de armas que defiende el presidente Donald Trump, de quien Kanye se ha declarado admirador.

A continuación analizamos algunas de las claves en un video que desde ya parece un candidato a ser uno de los mejores de 2018 en el género hip hop.

La pose de Gambino al comparar recuerda a la del personaje Jim Crow.

El video comienza con un estribillo alegre y pegajoso al son de una guitarra, mientras Gambino baila con gestos grotescos que podrían ser hasta graciosos, si no fuera porque ya llevan una carga perturbadora.

El primer choque llega cuando Gambino toma una pistola y le dispara en la cabeza al hombre que toca la guitarra. Ahí la tonada alegre de golpe se torna en un beat monótono que marca el aire sombrío de la canción.

La peculiar posición con la que Gambino dispara ha sido comparada con la de Jim Crow, un personaje que representaba las leyes de segregación racial en Estados Unidos a mediados del siglo XIX.

El video se ha interpretado como una crítica a la venta libre de armas en Estados Unidos.

En esa escena también llama la atención el contraste entre la forma cuidadosa en la que Gambino le entrega el arma a un niño y la manera en que al hombre lo retiran arrastrado.

Esto se ha interpretado como una crítica a la forma en la que en Estados Unidos se le da más importancia a las armas que a las víctimas de ellas.

De ahí en adelante, Gambino hace todo tipo de movimientos erráticos, que son imitados por un grupo de niños que bailan junto a él.

Detrás de ellos sin embargo, la escena se ha vuelto un caos, con persecuciones, robos, peleas, suicidios e incendios.

La coreografía puede interpretarse como un distractor de los disturbios que ocurren tras los bailarines.

La coreografía de Gambino y los chicos se ha visto como una crítica a la manera en que la sociedad prefiere distraerse de las cosas realmente importantes.

Es decir, acabamos de ver el asesinato de un hombre y solo segundos después ya estamos entretenidos con el baile ridículo de Gambino, que intenta que no veamos lo que sucede detrás de él.

El siguiente golpe fuerte del video es la escena del coro góspel que canta alegremente. Gambino entra en escena bailando y con un rifle AK-47 los mata a todos.

A esta escena se le ha comparado con la masacre de Charleston, Carolina del Sur, en 2015, en la que un supremacista blanco asesinó a 9 feligreses en una iglesia que es símbolo de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

Los cantos alegres del coro góspel se acallan con los disparos de Gambino.

El uso de los móviles en el video también llamó la atención, pues los niños que miran sus teléfonos se ha interpretado como un distractor que los aleja de la realidad.

Otra interpretación de esta secuencia surge de uno de los versos en los que Gambino canta "This is a celly/This is a tool" ("Esto es un celular/Esto es una herramienta"), también puede ser una manera de mostrar el poder de los móviles para que cualquier persona pueda grabar y denunciar abusos de la policía.

Los celulares son un elemento clave en el video.

Para muchos pasa desapercibido la primera vez que ven el video, pero mientras estamos distraídos con el baile, detrás pasa un jinete vestido de negro sobre un caballo blanco.

Esta podría ser una referencia a un pasaje de la Biblia, Apocalipsis 6:8, que dice: "…y vi un caballo pálido; y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Infierno lo seguía...".

El escenario predominantemente blanco puede ser una metáfora de cómo las personas de raza negra viven encerradas en una sociedad que privilegia a las personas blancas.

En la secuencia final del video vemos a Gambino huyendo despavorido, lo cual podría simbolizar la persecución que han sufrido las personas de raza negra durante siglos en Estados Unidos.

¿Quién es Childish Gambino?

Su nombre real es Donald Glover. Nació en California en 1983 y se ha caracterizado por una multifacética carrera de actor, comediante, guionista y cantante.

En 2017 ganó un Globo de Oro por su actuación en Atlanta, que ese mismo año ganó el premio a mejor serie. Glover también es guionista y productor de la serie.

Childish Gambino ha estado nominado siete veces a los premios Grammy.

En 2017, actuó en la película Spiderman: Home coming y este año hará parte de la saga de "La Guerra de las Galaxias", con el personaje Lando Calrissian.

En 2019, hará la voz de Simba en una nueva versión de la película "El Rey León".

La revista Time lo incluyó en 2017 en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

