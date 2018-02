Las polémicas transfusiones de sangre joven para frenar el envejecimiento

¿Extraer sangre joven para rejuvenecer a los ancianos?

Lo que puede sonar como el argumento de una película de ciencia ficción se convierte en algo más real si se añade que Silicon Valley, el corazón tecnológico de Estados Unidos, está detrás de la idea.

La curiosidad aumenta cuando se asocia el futurista método con multimillonarios como Peter Thiel, cofundador de PayPal, de quien se ha dicho que gasta miles de dólares al año en recibir transfusiones de sangre de personas más jóvenes.

Pero a eso volveremos más adelante.

Para entender lo que está pasando en el mundo tecnológico de hoy, hay que remontarse al siglo XIX cuando un científico francés de nombre Paul Bert hizo un descubrimiento fascinante y espantoso al mismo tiempo.

Bert cosió parejas de roedores para que compartieran el flujo sanguíneo y observar los resultados.

Los ratones más viejos empezaron a mostrar señales de rejuvenecimiento: mejor memoria, más agilidad y una cicatrización más rápida.

Muchos años después, investigadores en instituciones como las universidades de Harvard y Stanford siguieron la senda del investigador francés.

La extraordinaria técnica se conoce como parabiosis y forma la base del trabajo de varias empresas emergentes en California que quieren replicar esos efectos rejuvenecedores en humanos.

No lo hacen exentos de polémica.

Para Jesse Karmazin el futuro ya está aquí.

En 2016, este médico graduado en la Universidad de Stanford (California), fundó Ambrosia, una start-up que investiga los efectos de la sangre joven en la lucha contra enfermedades vinculadas al envejecimiento.

Las pruebas realizadas en ratones para medir el efecto rejuvenecedor de la sangre son alentadoras, pero para algunos científicos es prematuro replicarlas en humanos.

"Me preocupa que alguien de 40 o 50 años, sano, vaya a recibir el plasma de jóvenes; yo desde luego no lo haría ", apunta el doctor.

"Hay muchos problemas potenciales asociados con el plasma, como virus y muchas otras cosas que no conocemos.

"¿Por qué crees que tantas personas dan su propia sangre antes de entrar en el quirófano simplemente para evitar una transfusión de sangre ajena?

"Hay tantas cosas que desconocemos en cuanto a lo que tiene la gente en la sangre que yo no quisiera recibir la de otra persona, a no ser que fuera una situación de vida o muerte", enfatiza Verdin, quien además no comparte que haya que pagar US$8.000.

A medio camino

Ambrosia no es la única empresa que trabaja en el campo de las transfusiones de sangre joven a personas mayores.

"Hay estudios y experimentos increíblemente importantes", reconoce Verdin.

"Lo que se ha avanzado con ratones es muy bueno e incluso puedo aceptar que se extraiga plasma de personas jóvenes para dárselo a pacientes con Alzheimer severo, como hace Alkahest".

La empresa que menciona Verdin es otra startup que nació en 2014 también en California.

Fundada por los neurocientíficos Tony Wyss-Coray y Saul Villeda, Alkahest acaba de concluir la primera fase de un ensayo con 18 enfermos de Alzheimer a los que les suministraron una dosis semanal de plasma de donantes jóvenes durante cuatro semanas.

Alkahest es otra empresa emergente en Silicon Valley que investiga el uso de plasma de donantes jóvenes para combatir la enfermedad de Alzheimer en los mayores.