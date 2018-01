Cómo hizo Amazon para que su primer supermercado, Amazon Go, no tenga cajeros ni filas

Los sensores de Amazon Go detectan los movimientos de los compradores.

El supermercado abrió sus puertas para sus empleados en diciembre de 2016, y se esperaba que las abriera antes al público pero, según le contó al diario estadounidense The Wall Street Journal un empleado de la empresa, hubo algunos problemas técnicos.

De acuerdo con su testimonio, hubo algunos fallos con ciertos sensores a la hora de distinguir clientes con cuerpos similares y con niños que colocaban productos en estanterías diferentes.

Sin filas tediosas

Amazon todavía no ha confirmado si abrirá más tiendas Go ni si introducirá esta nueva tecnología en Whole Foods, la cadena estadounidense de supermercados especializada en alimentos orgánicos, que adquirió el año pasado por cerca de US$14.000 millones.

Hacer que la cola del supermercado sea cosa del pasado le dará a cualquier minorista ventaja sobre sus competidores Chris Johnston, reportero de negocios, BBC

"Sin embargo, los minoristas saben que cuanto más rápido hagan las compras sus clientes, más probable es que vuelvan", explica Johnston.

"Hacer que la temida cola del supermercado sea una cosa del pasado le dará a cualquier minorista una ventaja sobre sus competidores", añade.

Las filas son cosa del pasado en este supermercado.