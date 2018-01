Un famoso actor reveló quién besa mejor: ¿Jennifer Aniston o Angelina Jolie?

El triángulo amoroso Brad Pitt-Jennifer Aniston- Angelina Jolie es uno de los temas preferidos de la prensa estadounidense y todo aquel que conozca a más de uno de los protagonistas de esta historia es cuestionado al respecto.

En esta ocasión le tocó al famoso actor Gerard Butler, que trabajó con las dos bellas actrices. Con Aniston, compartió protagonismo en la película 'Bounty Hunter' y con Jolie, en 'Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life'.

En su participación del programa 'Watch What Happens Live With Andy Cohen', Butler se sometió a uno de los juegos más picantes del show: el "Plead the Fifth" (Invoca la Quinta Enmienda). En el segmento, el invitado se somete a un ping pong de preguntas que debe contestar y puede usar una especie de comodín en una sola de ellas. Ese comodín es invocar la Quinta Enmienda, que en EEUU es el derecho a no testificar en su contra ante la Justicia. Es el derecho a guardar silencio.