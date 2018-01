¿Quién es Yuawi López, el niño del 'Movimiento Naranja'?

"Na na na na na na na", es el estribillo que tiene 'locos' a los mexicanos y que pertenece al spot del partido Movimiento Ciudadano. El tema es objeto de memes en redes sociales, y de acuerdo con portales de México, se escucha también en discotecas.

Esto del movimiento naranja ya se nos salió de control... pic.twitter.com/AnS2w9yIwQ — TENIENTE CHOCHOS (@chochos) 3 de enero de 2018

Cuando empieza la de movimiento naranja: pic.twitter.com/Lwqd8jQkja — Olivia Por Favor (@OliviawFs) 29 de diciembre de 2017

JAJAJAJAJAJAJA SI SE PRENDE EL CHOQUI CON ESA ROLITA pic.twitter.com/VTjj3N7iDa — TENIENTE CHOCHOS (@chochos) 30 de diciembre de 2017

La pegajosa pieza musical es interpretada por Yuawi López, un niño de identidad wixárika (huichol) originario de Jalisco, que con 9 años ya ha participado en shows como La Academia Kids 2, de TV Azteca. El nombre de Yuawi, significa "cielo azul".

De acuerdo con el portal Verne, Yuawi fue uno de los participante más populares del concurso tras interpretar temas como La diferencia, de Juan Gabriel, Let it be, de The Beatles y una canción en su lengua originaria.

El compositor, productor y director musical de la canción es Moisés Barba, quien narró Verne que atribuye al carisma de Yuawi la popularidad de 'Movimiento Naranja'.

El clip de 30 segundos de duración ya tiene más de 14 millones de reproducciones en Youtube.