Crean versión de humano con partes de otros animales

Para muchas personas lograr el cuerpo perfecto significa verse más bellas. Para una científica, en cambio, esta búsqueda implica algo distinto.

Alice Roberts, una médica y antropóloga británica trabajó durante tres meses junto a médicos, zoólogos, diseñadores y artistas para construir una versión mejorada de ella misma, basados en los principios de la evolución.

Durante ese tiempo, Roberts identificó varias de las dolencias más comunes en el cuerpo humano e investigó qué características evolutivas de otros animales podríamos adoptar para tener una anatomía más eficiente y duradera.

Tras consultar con biólogos y expertos en varias especies, Roberts decidía cuáles de esas características debía incorporar a su cuerpo.

Luego, se reunía con un artista digital, quien modificaba un modelo virtual del cuerpo de Roberts, con base en las mejoras que ella le pedía.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO

— Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) 10 de junio de 2018