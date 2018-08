Todas las estrellas brillan en la alfombra roja de "Sharon"

Este martes se congregaron las mayores estrellas de la farándula ecuatoriana para caminar por la alfombra roja de la premiere de la más reciente y ambiciosa producción de Ecuavisa, "Sharon, la hechicera".

La expectativa en la sala estaba en el ambiente. Actores, por ver finalmente cinco meses de trabajo reflejados en la pantalla; los directores para presenciar la reacción del público y los fanáticos para celebrar la vida y la carrera de Sharon.

Una de las sorpresas del día fue Mariela Viteri, quien llegó acompañada de Luzmila Nicolalde. "Venimos a apoyar a Sharon. Yo no he visto los capítulos donde (Mariela) me interpreta, pero espero que sea todo bien", apuntó la expresentadora de "Chispazos".

Krysthel Chuchuca, que interpreta a la rival de Sharon, "Santanera", reveló que estudió un mes para poder prepararse para el papel y que se encuentra "ansiosa por ver el resultado de tantos meses de trabajo".

Mayra Jaimes, que le da vida a Lala en el seriado, recalcó que el éxito de la novela está asegurado por "el trabajo duro de todos, actores, productores, la postproducción, todos los que le dieron vida a esta novela". Sebastián Perdomo, que da vida al menor de los hermanos de Edith Bermeo, enfatizó además que el equipo formó "una familia que se dio la mano y, cuando nos tocó superar obstáculos, lo hicimos juntos".

Un grupo de fanáticos también asistió al evento, invitados por Ecuavisa a través de concursos en sus redes sociales. "¡Es increíble, poder vivir la experiencia de sentarte con tus estrellas favoritas a ver nada más y nada menos que el primer capítulo de Sharon!", apuntó una seguidora.