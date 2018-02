Sonrisas y amor en boda colectiva de 30 parejas en Guayaquil

¿Imaginaría encontrar al amor de su vida en un inesperado lugar como un camposanto? Pues esta es la historia de Maritza Párraga y Víctor Delgado, quienes se encontraban visitando a sus seres queridos fallecidos cuando la ilusión irrumpió en sus vidas nuevamente.

“Ella no tenía como poner el ramo, no alcanzaba. Así que yo me ofrecí a ayudarla”, dice con una sonrisa Víctor, quien confiesa que pidió el número de Maritza con la finalidad de “hacerse amigo” y luego conquistarla. En esa tarea empleó los últimos 3 años de su vida hasta que finalmente logró el sí de su amada.

Víctor Delgado y Maritza Párraga se dieron el "sí" en la ceremonia colectiva celebrada por el Registro Civil de Guayaquil.

Vestidos de blanco y de traje, respectivamente, Martiza y Víctor formaron parte de la boda colectiva organizada por el Registro Civil Municipal, que se efectuó a las 18h00 del miércoles 14 de febrero en un conocido centro comercial de Guayaquil.

Al igual que Maritza y Víctor, María Asencio y Frank Palma llevaban 3 años de noviazgo cuando decidieron casarse. Ambos se conocieron durante la despedida de una compañera de trabajo de Frank, cita a la que María fue invitada por un familiar que conocía a la homenajeada. María Asencio y Frank Palma se mostraron felices durante la boda colectiva. “Nos amamos. Desde el momento en qué la conocí siempre fue mi sueño y quiero que quede un hermoso recuerdo”, responde Frank al preguntarle por qué eligieron esta fecha para su enlace y María lo respalda con un abrazo.

Con miradas cómplices, manos estrechadas y amplias sonrisas, 30 parejas se dieron el “sí quiero” en una ceremonia oficiada por la excandidata presidencial Cynthia Viteri, entre otras autoridades.