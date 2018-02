Cinco películas que puede disfrutar este 14 de febrero

Llega San Valentín y muchas parejas hacen distintos tipos de planes: cenar fuera, cocinar juntos, realizar algun viaje divertido, entre otras opciones. Pero, ¿Qué pasa si queremos quedarnos en casa, como parte de un plan más íntimo y tranquilo?

Estas películas, que abordan el amor desde diferentes temáticas y aristas, y son ideales para compartir un momento en pareja.

1. Trilogía "Before" (Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight)

Dos jovenes de diferentes partes del mundo -ella de Francia; el, de Estados Unidos- se conocen en un tren y deciden bajarse en Viena. Durante toda la tarde y la noche hablan y caminan, sobre todo, y en el transcurso llegan a conectar profundamente con el otro. Aquí arranca esta trilogía de películas del director Richard Linklater, que fueron rodadas con los mismos actores (Ethan Hawke y Julie Delpy) en diferentes años (1995, 2004 y 2013) y que se aproximan a las etapas y a la evolución del amor en cada una de ellas.

En Before Sunrise vivimos la magia de los comienzos, en Before Sunset, experimentamos lo que sucede cuando un vínculo que creíamos perecedero no lo es y en Before Midnight, vemos todos los matices de una relación madura.

Sin duda, ver las tres películas en maraton es un gran plan para este 14 de febrero.

2. Eternal sunshine of the spotless mind

"Es tan corto el amor y tan largo el olvido", dice Pablo Neruda. Y en Lacuna, Inc -la empresa encarga de borrar recuerdos en la mente de las personas- al parecer, lo saben. Por eso ofrecen este servicio, al que Clementine accede, para que todos los recuerdos de su turbulento pasado con Joel sean removidos para siempre. Joel se entera, se rompe y decide someterse al mismo procedimiento. La vida los reencontrará más adelante, y ellos no tendrán una idea clara de haberse conocido en el pasado.

Esta película dramática, romántica y de ciencia ficción del 2004 fue dirigida por Michel Gondry, escrita por Charlie Kaufman y protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet en los papeles principales. Eternal sunshine of the spotless mind es una historia que nos deja ver que el olvido no siempre alcanza y que la predestinación es una posibilidad en el amor.

3. Celeste and Jessy Forever

Terminar no siempre es facil. Terminar y seguir siendo amigos, tampoco. Esta es la historia de Celeste y Jesse, dos excompañeros universitarios que se casaron muy jovenes y enamorados, y que en el camino fueron descubriendo que no eran tan "el uno para el otro" como lo pensaron alguna vez. El inmenso amor que aún se tienen y que se confunde entre relación de amigos y relación de amantes, les impide romper el contacto y esto traerá consecuencias en su relación.

Celeste and Jesse Forever es una comedia y drama romántico, lanzada en el 2012. El film fue dirigido por Lee Toland Krieger y protagonizada por Rashida Jones y Andy Samberg y nos muestra que otros finales, además de los clásicos finales tristes o finales felices, también son posibles en el inmenso mundo de las relaciones amorosas.

4. Nuestros amantes Sorpresivamente, de la nada, una mujer (Irene) se acerca a un hombre (Carlos) y le propone jugar a conocerse. Son dos desconocidos, que conversan y fijan la fecha para una próxima cita. Sin embargo, tienen una regla: no deben enamorarse. Por supuesto, la regla será muy dificil de cumplir. Entre el juego y el coqueteo mutuo, Irene y Carlos se muestran como son: humanos y heridos. La película habla del amor, del desamor, de las necesidades afectivas, de las dificultades del matrimonio y de lo que sucede con la infidelidad. "Nuestros amantes" es una comedia romántica española, estrenada en el 2016, escrita y dirigida por Miguel Ángel Lamata y protagonizada por Michelle Jenner y Eduardo Noriega. La canción principal de esta película está a cargo de Enrique Bunbury.

5. Call me by your name

Oliver estudia un postgrado en arte y llega hasta el campo de Italia a asistir a un profesor en sus investigaciones. Allí conocerá al joven, taciturno y callado Elio. Ellos comparten tiempo juntos con otros chicos y chicas del pueblo. Poco a poco, entre lecturas, obras de arte, música y hermosos paisajes del verano italiano, nacerá entre ellos una relación cálida y cercana. Esta película nos arroja de frente a todas las sensaciones intensas, arrebatadoras, felices y dolorosas del primer amor.

Call me by your name es una película de 2017, dirigida Luca Guadagnino y protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer. Está basada, además, en la novela homónima de André Aciman. Está nominada a varias categorías para los próximos Premios Oscar, entre las que destaca Mejor Película.