El 2017 dejó preparado un Mundial con grandes ausencias y pocas sorpresas

En el 2017 se definieron los clasificados para el Mundial Rusia 2018 y los países que lastimosamente se quedaron fuera de la cita ecuménica.

Como todos los mundiales, se han dado sorpresas tanto en los clasificados como en los que no lograron hacerlo.

Panamá e Islandia son las selecciones que disputarán por primera vez un Mundial. Los centroamericanos lograron su pase de manera agónica, mientras que que los europeos lo hicieron tras ganar su grupo de las eliminatorias donde estaba la difícil Croacia.

Pero también hubo grandes selecciones que son sorpresa porque no podrán estar. Holanda, Chile, Estados Unidos e Italia son las de más ribetes que no clasificaron. Tampoco estarán Camerún, Argelia y Costa de Marfil, que aunque no son importantes en cuanto a logros, si en cuanto a nombre.

Mira cómo quecdaron los grupos de Rusia 2018: