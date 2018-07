Ecuador es uno de los países más insensibles del mundo

Durante las últimas horas se ha publicado un ranking mundial en el que países como Yugoslavia, donde nadie saluda, o Checoslovaquia, donde no existe el hábito de llamar a sus mamás y ni se enternecen con los cachorros, han sido superados en nivel de insensibilidad por Ecuador. Al salir a la calle y preguntarles a algunos ecuatorianos su opinión acerca de esta noticia, descubrimos que son tan insensibles que nadie quiso darnos una, sustentando las hipótesis del mencionado estudio.

Quienes no están de acuerdo con que los ecuatorianos sean protagonistas en este ranking de insensibles, han planteado acciones puntuales. "Yo pienso que deberíamos multar a esas personas que no saludan a los perritos en la calle, a esos jefes insensibles salen a las 17h00 y nos exigen trasnochar, también a todas esas mujeres que no tienen sentimientos y les terminan a sus parejas el día de su cumpleaños", proclamó un conocido cantante de Guayaquil.

Otros, por su parte, han decidido organizar un movimiento por redes sociales para manifestar su inconformidad con la propuesta del artista. Ellos crearon un grupo llamado #InsensiblesPorUnDía y le solicitan al Gobierno ecuatoriano que legalice el Día Nacional de la insensibilidad, con el fin de que, solo durante esa jornada, las personas puedan desahogarse y rajar todo lo que quieran.

Un integrante de este movimiento juvenil comentó en exclusiva: "durante años, tener la libertad de decir lo que pensamos, sin enredos ni tapujos, nos ha llevado a ser catalogados como uno de los países más insensibles del mundo. Le exigimos a al señor Presidente que este 2 de agosto nos permita desahogarnos siendo #InsensiblesPorUnDía, para que el resto de días que quedan del año podamos ser más frescos y menos fríos’’.

Mostrando un alto grado de insensibilidad, el gobierno ha aplazado su decisión para los próximos días. Grupos sensibles, afines a la paz y el amor, han anunciado que emprenderán acciones para que la insensibilidad se sancione. Mientras tanto, grupos insensibles exigen su derecho a expresar su insensibilidad, al menos un día al año.

Así, la mesa parece servida para que el próximo 2 de agosto, la insensibilidad se apodere de las calles del Ecuador en lo que parece ser un movimiento precursor de este tipo de eventos a nivel mundial.