Muere la voz original de Mr. Satan

Los fans de Dragon Ball y el anime a nivel mundial están de luto tras conocerse el fallecimiento de Unsho Ishizuka, el actor que daba la voz en japonés a Mr. Satan y otros recordados personajes del anime. Entre esos el profesor Oak de Pókemon, Jet Black de Cowboy Bebop y Hohenheim de FullMetal Alchemeist.

Ishizuka murió a los 68 años el pasado 13 de agosto por un cáncer al esófago tras varios meses peleando con dicha enfermedad. El anuncio lo hizo primero el portal Aoni Productions.

El estudio Toei Animation, realizadora de Dragon Ball, envió su mensaje de despedida y agradecimiento a quien dio vida a uno de los personajes más amados del anime.

Mira el tweet de la productora:

Goodbye Unshō Ishizuka, you gave life to so many memorable & fantastic characters including Mr. Satan (Dragon Ball Super). You will be dearly missed. #RIP pic.twitter.com/Lzg2FWfOQI

— Toei Animation (@ToeiAnimation) 17 de agosto de 2018