3 familias: Max reconoce a "La Nena" ¿Y ahora?

La verdad sobre la identidad de "Bella" está a punto de salir. Esta semana en "3 familias", Gregory la llamó por su nombre, "Nena", lo que produjo una aireada reacción en la familia que la alberga desde el accidente. La mentira está a punto de caer.

Pero no solo fue Gregory el que estuvo en la playa. Max nos presentó a su nueva "amiga", con la que comparte unos días en el borde del océano.

A post shared by 3 Familias (@3familias.ec) on Jul 25, 2018 at 6:37pm PDT

Eso no fue lo único que vio Max. También, como Gregory, vio a "La Nena". El círculo se cierra. Entre tanto, Kevin no puede ocultar su atracción por "La Chama", que no tiene ningún plan amoroso con él, mandándolo directamente a la friendzone.