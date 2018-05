José Lavat, el narrador de Dragon Ball, falleció a los 69 años

El famoso actor de doblaje José Lavat, conocido sobretodo por ser la voz del narrador del anime Dragon Ball, murió este martes 15 de mayo a los 69 años.

Aún no se ha confirmado el motivo de su muerte, pero fue confirmada por varios compañeros. Incluso por el estudio Toei Animation, encargado de producir Dragon Ball para televisión.

"Descansa en paz José Lavat, un espectacular actor de doblaje que con su voz dio vida a muchos personajes famosos en américa latina", fue parte de lo que puso en su cuenta Twitter (@ToeiAnimation).

Lavat, de nacionalidad mexicana, además de dar su voz para el programa japonés, la dio para dar vida a Gandalf (El Señor de los Anillos), Magneto (X Men), el actor Roberto De Niro, entre otros.

Mira algunos mensajes de despedida:

Rest in peace Jose Lavat, an amazing dubbing actor who lended his voice talent to many famous characters for Hispanic audiences including the narrator in #DragonBallZ. Thank you #PepeLavat for everything. pic.twitter.com/uxfuxmFw4x

— Toei Animation (@ToeiAnimation) 15 de mayo de 2018