“Cynthia no es Nebot”, dijo alcalde de Guayaquil

En un masivo acto en la plaza de los Donantes, del Malecón 2000, se hizo oficial lo que ya se conocía: Cynthia Viteri será la aspirante al sillón de Olmedo por el Partido Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero 2019-2022.

Bajo el sol canicular de Guayaquil, cientos de simpatizantes del alcalde Jaime Nebot y de Viteri se congregaron para presenciar el lanzamiento de la candidatura de la socialcristiana. En su intervención, la autoridad municipal fue enfático en aclara que "Cynthia no es Nebot".

"Hace 18 años dijeron 'Nebot no es León', entonces con respeto y determinación, le dije a León Febres Cordero, el día que me posesioné por primera vez como alcalde, que mi desafío era igualarlo y superarlo para hacer de Guayaquil aún más ciudad. Y le dije también que daría todo de mí, para que un día el sillón de Olmedo y Febres Cordero sea también el sillón de Nebot... Y León fue León, y Nebot es Nebot, y tú eres Cynthia y un día el sillón de Olmedo, Febres Cordero y Nebot será recordado también como el sillón de Cynthia Viteri", manifestó el alcalde.

Mientras que Viteri dijo que aceptó el reto y aseguró conocer muy bien la urbe. "Llevo años trabajando por Guayaquil, conozco bien mi ciudad, la he caminado de norte a sur y de este a oeste; cada barrio, cada sitio".

Tiene claro su plan de trabajo y dijo que no es tiempo para improsivaciones. "El próximo año se trata de cómo mejorar el presente sin perder de vista el horizonte; se trata de las grandes decisiones que debemos tomar: sobre trabajo, seguridad, obras y sobre la droga que está matando a nuestros hijos y destruyendo familias".

"No importa lo que te digan o cuántos candidatos participen, solo hay dos caminos: el de la certeza o el riesgo, no hay espacio para medias tintas o dubitaciones, somos o no somos. De eso se trata esta elección, de seguir construyendo futuro, y repito las sabias palabras de Doménica Tabacci: nadie arriesga lo que va bien, sino que lucha por mejorarlo", agregó.