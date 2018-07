Jairala responde a Nebot tras discurso sobre reemplazo

En su intervención por los 483 años de fundación de Guayaquil, este 25 de julio de 2018, Nebot señaló que “ustedes quieren que Jaime Nebot sea reemplazado por un impreparado con iniciativa, de esos que hacen más daño a los pueblos que los terremotos... Ese que les promete hoy, les cumplió ayer, ese que los visita hoy, se preocupó de ustedes ayer; ese, si es que está en una institución pública, ha demostrado tener el dinero suficiente para servirlos”.

Al respecto, Jairala contestó: “Aunque no he sido nombrado, mi siento aludido, y más bien le agradezco que me haya dedicado 10 minutos de su discurso, insisto, me parece que fue un poco un desliz desafortunado del alcalde”.

El prefecto del Guayas envió otro mensaje al alcalde, en referencia al presupuesto. “No puede comparar una prefectura con un municipio por una razón simple: la prefectura no es una entidad recaudadora, tiene un presupuesto de lo que llega Estado de más o menos 145 millones, mientras que el Municipio, según las estimaciones, rebasa los $1.000 millones”.

Este 26 de julio de 2018, durante un recorrido de obras, Nebot fue consultado por las expresiones de Jairala. “Realmente me parece grave, a confesión de partes, relevo de pruebas”, dijo.

Los comicios seccionales se realizarán en marzo de 2019.