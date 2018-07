Jarrín no responde a preguntas de familiares de periodistas

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, no responde a los cuestionamientos de los familiares de los periodistas secuestrados y asesinados por los disidentes de las FARC en la frontera norte.

La prensa intentó conseguir su reacción en el Fuerte Militar Huancavilca de Guayaquil, donde se dio el cambio de mando de la Segunda División del Ejército Libertad que resguarda las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena. Este grupo paso del general Edmundo Salvador Mena al general de brigada Nelson Proaño, quien quedó al frente. La división realiza operaciones de control de tráfico de armas, municiones y explosivos, además de brindar apoyo a la Policía Nacional en los operativos antidelincuenciales.

A este evento militar acudió el ministro Jarrín, quien no respondió a los cuestionamientos sobre la entrega de documentos que se mantenían reservados en una caja fuerte sobre el secuestro de los periodistas del Diario El Comercio por los disidentes de las FARC.

El miércoles 25 de julio, los familiares de los tres comunicadores reaccionaron con indignación tras abrir los sobres con la información y dijeron sentirse burlados. "Nos damos cuenta que estamos ante un Estado indolente, que permitió que pasaran muchas cosas, que no fue capaz de proteger a sus ciudadanos en territorio ecuatoriano, que no fue capaz de reaccionar ante el secuestro y que no pudo hacer absolutamente nada por traerlos de vuelta a casa. Todas las acciones y todo lo que ocurrió hasta el día de hoy se ha dado en Colombia”, sentenció Segarra.

Los familiares de los comunicadores seguirán en su lucha y este jueves 26 de julio realizarán una vigilia en Quito para exigir al Gobierno nacional transparencia en la información sobre el secuestro.