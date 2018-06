Glosan a exfuncionaria a cargo de informe en caso Gabela

La excoordinadora Jurídica del Ministerio de Justicia, Jéssica Jaramillo, quien conoció el caso Gabela y estuvo a cargo de la administración del contrato para la investigación de la muerte del excomandante, denunció que fue notificada por la Contraloría General del Estado con una predeterminación de responsabilidad civil por “haber pagado por un producto que no existe”. Se refiere al tercer producto del informe que determinaría que el asesinato de Jorge Gabela se relaciona con sus funciones. Este debía ser entregado por el perito argentino Roberto Meza, contratado para determinar el móvil del crimen del general Gabela. El excomandante Gabela, fallecido en 2010, denunció irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv en el 2008.

En el contrato del perito consta que este debía entregar tres productos: el primero en el que detalle el plan de trabajo y el cronograma; el segundo en el que debía presentar un informe que determine el móvil del crimen y el tercero debía ser presentado en caso de que el crimen tuviera relación con la actividad laboral de Gabela.

La Contraloría indica en la página 18 del documento a la exfuncionaria que "la administradora del contrato, el Técnico afín y el Consultor que suscribieron el acta de entrega - recepción, solicitaron la cancelación de USD 23.400 por concepto de un tercer producto, del cual no se estableció la documentación que sustente su emisión y presentación, existiendo el producto denominado "informe final", sin que el equipo de control haya evidenciado la presentación del tercer producto.

Sin embargo, esto no implica que no exista el tercer producto, sino que no se lo entregó a la Contraloría para su validación, de la misma forma ocurre con un informe diferente al que entregó, según su versión, Meza. Él indicó que entregó un documento con sumillas.

Por su parte, Iván Guerrero, hermano de Gabela, manifestó su preocupación tras las declaraciones emitidas por la exfuncionaria. “Vemos que hay una resistencia de poderes más fuertes que impiden que la verdad salga a la luz”, expresó.