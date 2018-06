Ejecutivo enviará terna al CPCCS para reestructurar Supercom

El presidente, Lenín Moreno, enviará una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio para reestructurar la Superintendencia de la Información y Comunicación y revisar las sanciones impuestas por esta entidad. Así lo manifestó el Secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, durante una entrevista televisiva.

Esta instancia es un paso previo a la eliminación de la entidad, proceso contemplado en la reforma a la Ley de Comunicación. "Hay varias propuestas sobre la reforma a la Ley de Comunicación, hemos mantenido reuniones con representantes de las bancadas de todos los partidos políticos. Con satisfacción vemos que el 80% de la propuesta está consensuada".

Los cambios de la normativa responden al reconocimiento, según Michelena, del primer mandatario al trabajo de los medios de comunicación en el combate a la corrupción, "sin dañar la honra y el buen nombre de las personas". El Ejecutivo aprovecharía los espacios en los medios de comunicación para que los funcionarios rindan cuentas, "no en costosas sabatinas", indicó Michelena.

Michelena añadió que se emprendieron acciones legales para determinar la pérdida de USD 5 millones del canal Gamavisión por las órdenes que recibió en el gobierno de Correa para transmitir sabatinas. "El expresidente Rafael Correa tendrá que responder por este grave perjuicio", afirmó el funcionario.

El Estado ha solicitado una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para saber si el concepto de comunicación como servicio público, refrendado en la Constitución, vulnera o no derechos humanos. Además, ha recibido varias organizaciones como Human Right Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa, encuentros que no se mantenían en el gobierno anterior.