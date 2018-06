Balda acusa a Patiño de interferencia en proceso

El agente de Inteligencia Raúl Chicaiza es una pieza clave en el proceso judicial por el secuestro a Balda, ocurrido en Colombia el 13 de agosto de 2012.

Aceptó su participación en el hecho, está cooperando con la Fiscalía y en los próximos días se fijará fecha para que rinda testimonio.

Permanece en la Cárcel 4 de Quito, donde también está el exvicepresidente Jorge Glas. Fernando Balda denuncia que el exministro Ricardo Patiño visitó en el centro e intenta interferir en el caso.

“El día jueves a las 10H45 de la mañana. Fue a suplicarle a Chicaiza que salve a Rafael Correa y que lo desvincule del proceso y que Chicaiza le respondió que cuando él necesitó ayuda de ellos, lo abandonaron, le dieron la espalda y lo traicionaron”, aseguró Balda.

En el proceso constan cartas como una del 23 de septiembre de 2015, dirigida al expresidente Rafael Correa, enviada por el agente Chicaiza y recibida por la Presidencia seis días después.

Chicaiza le dice a Correa: "Desde los organismos oficiales nada se ha hecho para controlar el proceso penal en Colombia, esto pese a que usted en varias ocasiones ha emitido órdenes para que el problema no transcienda".

"Las actividades realizadas por nuestra parte no fueron a título personal, ya que fueron por órdenes expresas de los organismos estatales", indica.

En ese tiempo la justicia colombiana sentenció a los autores materiales del secuestro, una banda de colombianos que identificó a Chicaiza.

Ante esta denuncia, el abogado de Raúl Chicaiza estuvo este lunes en la cárcel cuatro. esto dice sobre la supuesta conversación con Patiño.

“Fue en la mañana, hablé con mi cliente, me dijo que en efecto el señor Patiño había llegado. Puede tomarse como una forma de intimidación, pero si habló en específico con Raúl Chicaiza esa circunstancia no se dio, pero ratifico una circunstancia: puede venir Correa en persona a hablar con mi defendido y decirle que no declare. La colaboración eficaz se va a dar y nadie se va a retractar de lo que ya se ha establecido en un expediente secreto”, explicó Diego Chimbo, abogado de Chicaiza.

Ecuavisa intentó contactar a Ricardo Patiño a través de llamada telefónica y mensaje escrito para conocer si avala la versión de Balda, pero no se obtuvo respuesta.