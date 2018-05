Gestión y candidatura de la canciller abre dos frentes

El legislador Fernando Flores, quien preside la iniciativa, explicó que la solicitud cuenta con más de 50 firmas de respaldo y que a ella se suman varios bloques parlamentarios y organizaciones sociales. "Los ciudadanos están activos y van a entregar elementos de hecho y juicio para apoyar nuestra iniciativa de juicio político a la canciller... Ya superamos el número firmas necesarias para iniciar el proceso, hemos decidido presentar la solicitud este jueves".

"La sociedad ecuatoriana está aportando con pruebas para el proceso de juicio político a la canciller y eso indica que estamos haciendo lo correcto. El proceso debe ser llevado por los asambleístas y las organizaciones de la sociedad civil", agregó el asambleísta Fabricio Villamar.

En la rueda de prensa también participaron colectivos de migrantes ecuatorianos en el exterior, informaron que pedirán este 30 de mayo al presidente de la República, Lenín Moreno, que retire la candidatura de Espinosa a la presidencia de la ONU. "Hemos enviado cartas a la canciller para pedir canales humanitarios por la situación de Venezuela y por el tema de la frontera norte, hasta el momento no recibimos respuesta", manifestó Nora Salazar, representante del colectivo Ciudadanos Unidos por la Vida.

Al momento, la funcionaria con licencia se encuentra en África, como parte de la campaña por su presidencia a la ONU.

I received H.E. María Fernanda Espinosa, MFA of #Ecuador, candidate for the position of President of the 73rd #UN General Assembly. I was impressed by her leadership and commitment to multilateralism and a stronger UN. I welcomed her determination to promote the #Africa-n agenda pic.twitter.com/FicVZXzTKD

— Amb. Smail Chergui (@AU_Chergui) 29 de mayo de 2018