Moreno: "No quiero ser el mejor presidente de la historia"

El presidente de la República, Lenín Moreno, empezó su primer informe a la Nación, tras asumir el poder el 24 de mayo de 2017, dedicado al exmandatario Rafael Correa. En sus primeros 5 minutos de discurso, Moreno evocó, una vez más, aquella frase de sir George Bernard Shaw: "A los políticos y a los pañales han que cambiarlos con frencuencia y por la misma razón", refiriéndose puntualmente a la alternancia.

El primer mandatario habló de la falta de independencia en las funciones del Estado, que "al parecer tenían una cabeza", sin dar nombres, pero con una clara dedicatoria a su antecesor. "Eso no va más", agregó.

Y compartió "algo personal: no quiero porque no quiero, no quiero ser el mejor presidente de la historia, no me interesa, lo que quiero es que nuestras instituciones sean las mejores de la historia, que funcionen libres, autónomas, sin injerencia de nadie".