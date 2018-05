Canciller pide licencia para hacer campaña ante la ONU

La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, solicitó al presidente de la República, Lenín Moreno, una licencia para hacer "realmente campaña" por el cargo a la presidencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas, así lo informó este 21 de mayo de 2018, durante una entrevista en Telediario.

"No he hecho campaña, además de mi comparecencia. A partir de ahora he solicitado una licencia para hacer realmente campaña. Mi trabajo hasta la fecha ha estado dedicado a la situación en la frontera norte", manifestó Espinosa, quien agregó que tiene 10 días para estos fines, dado que la votación se realizará el próximo 5 de junio.

Según Espinosa, la convocatoria de la Asamblea llegó tarde. "Aquí hubo un tema de imposibilidad física, la convocatoria llega el lunes casi a las 14H00, cuando yo estaba subida en un avión a Rusia".

Asimismo, indicó que sus viajes no han sido para hacer campaña "porque no ha habido tiempo ni prioridades para este tema. He viajado para reuniones bilaterales, para firmas de acuerdos. No he ido a ganar votos".

Legisladores de la bancada de CREO y del grupo de exmilitantes de PAIS anunciaron que esta semana oficializarán la solicitud de juicio político a la canciller, ya que -según argumentan- existen motivos suficientes para demostrar "el incumplimiento de sus funciones".

Paralelamente, la Contraloría General del Estado dispuso la realización de un examen especial sobre los recursos empleados por la ministra en sus últimos viajes al exterior desde enero de 2018, tras la solicitud presentada por la asambleísta Cristina Reyes, el 9 de mayo de 2018.