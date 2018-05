Asambleístas cuestionan acciones de Consejo transitorio

El oficialismo y la oposición analizan la actuación del Consejo de Participación. Por un lado, el oficialismo sostiene que posesionar a nuevos funcionarios es una atribución exclusiva del Legislativo, referente a las últimas designaciones del Consejo sobre el fiscal general encargado, la superintendenta de Economía Popular y Solidaria encargada y la defensora del Pueblo encargada. En cambio, en la oposición tienen un criterio completamente diferente y respaldan al organismo en su función por cambiar las estructuras dejadas por el anterior régimen.

La principal preocupación del oficialismo es que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio se extralimite en sus facultades. La presidenta de la comisión de Fiscalización, María José Carrión, dijo incluso que se les podría pedir información sobre su accionar.

La oposición, en cambio, respalda todas las acciones del organismo, pero no desconocen que la Asamblea puede ejercer control político sobre el Consejo.

Por su parte, el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, indicó que no tienen ninguna restricción para evaluar a todos los funcionarios en cuya designación haya participado ese organismo. Según Trujillo, existen personas que no lo quieren a él ni a sus compañeros evaluando a las autoridades, pero dijo que no les intimidan.