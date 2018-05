Asamblea: Correístas piden comparecencia de Pablo Celi

Asambleístas del bloque de Revolución Ciudadana piden la comparecencia del contralor subrogante, Pablo Celi , para que aclare un supuesto incumplimiento de funciones. Los legisladores, encabezados por Esteban Melo, no descartan iniciar un proceso de juicio político.

“El contralor Pablo Celi ha incumplido con artículos de la Constitución y de la Ley de Función Legislativa, he realizado varias solicitudes de información y no han sido contestadas. El funcionario no ha tomado decisiones objetivas y técnicas", indicó Melo en la rueda de prensa.

Según Melo, el 17 de abril solicitó a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, que el contralor Celi comparezca ante una comisión y explique su actuar.

El lunes 9 de abril, el contralor (s) Pablo Celi, dio a conocer los principales hallazgos de la auditoría de la deuda interna y externa que realizó la Contraloría General del Estado durante nueve meses. En el mismo, el expresidente de la República Rafael Correa, sus ministros de Finanzas, subsecretarios de Financiamiento Público, director nacional de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento público y el coordinador general jurídico del Ministerio fueron señalados con responsabilidad penal, pues en los informes se indica que los mencionados habrían cometido delitos castigados con cárcel, y que deben ser determinados por la Fiscalía del Estado.

LEA TAMBIÉN: Contraloría determina indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa