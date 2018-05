Presidente Lenín Moreno se reúne con nuevos ministros del frente de Seguridad

(ACTUALIZADO A LAS 13H00 DEL 2 DE MAYO DE 2018)

Al mediodía de este 2 de mayo de 2018 los ministros del Interior y de Defensa, Mauro Toscanini y Oswaldo Jarrín, respectivamente, se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet. En ese encuentro, el primer mandatario agradeció a ambos por haber aceptado la designación.

Previamente, Jarrín tuvo su primera actividad a tempranas horas en el complejo ministerial de La Recoleta, donde fue recibido por la cúpula de las Fuerzas Armadas.

En su primer discurso ante la milicia, el ministro de Defensa extendió un mensaje conciliador y de paz. "Hoy sellamos un compromiso para que se preserve y mantenga la paz, sobre todo respetar la vida de nuestros conciudadanos... La confianza está en las Fuerzas Armadas porque son responsables de la soberanía nacional, harán respetar la vida de los ecuatorianos y la estabilidad de la nación".

Más temprano, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Lenín Moreno, justificó la designación de Toscanini como ministro del Interior. "Yo me reuní con Mauro en la noche (1 de mayo), conversé largamente con él. Yo no lo conocía y me llamó la atención la capacidad que tiene para entender los problemas del país".

Según el funcionario, Toscanini, quien cursó una maestría en gobernabilidad en George Washington University, "ha estado preocupado por los temas políticos". "El ministro de Gobierno no puede ser una persona que solo sabe de seguridad, que coge el arma y dispara al criminal. Tiene que saber cómo gobernar la Policía Nacional y las distintas instancias de seguridad. El presidente de la República buscó, para este cargo, una persona de Guayaquil con experiencia en temas académicos, porque es fundamental entender el problema, y con el conocimiento en temas de gobernabilidad... Más allá de las amistades con el presidente Correa, con Jaime Nebot, con el expresidente Noboa, (Mauro) es una persona que se ha vinculado a la clase política y cuando comience a salir a los medios de comunicación y tenga acciones estoy seguro que van a decir que se acertó en su designación", aseguró Roldán.