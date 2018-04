Asamblea solicita a Baca información sobre legisladores

Un día antes de que el fiscal general del Estado, Un día antes de que el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno , comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el juicio político que siguen en su contra, la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, y los jefes de bancada enviaron este miércoles 25 de abril de 2018 una carta al funcionario en la que le solicitan que, “en honor a la transparencia, remita al Poder Legislativo toda la información relacionada con sus declaraciones públicas sobre la Asamblea Nacional y los asambleístas”.

El 23 de abril de 2018, Baca dijo en una radio que tenía “una lista de asambleístas que son frecuentes clientes de la Fiscalía (…) y que hacen política en los pasillos de la Fiscalía”.

“Yo no tengo amistad con el economista Correa, yo trabajé con él durante un tiempo y no tengo una causa o motivo por el cual alegar amistad. De modo que aquí no ha habido protección ni se le pretende proteger a Correa absolutamente de nada”, aseguró en una entrevista con Contacto Directo.

Baca confirma que hay indagaciones abiertas que involucran al expresidente: el caso Singue, la deuda pública. Y aunque recuerda que hay dos investigaciones archivadas en 2013 por el supuesto financiamiento de las FARC en la campaña del exmandatario, dice que la Fiscalía vuelve al tema.

“Yo ya dispuse que un fiscal empiece la recolección de los elementos, Tiene que hacerse y si es que tiene que hacerse, habrá que ver a quién se le atribuye esa responsabilidad”, indicó.

El funcionario asegura que tiene datos reveladores sobre la llamada permisividad del anterior Gobierno en la frontera norte, hecho denunciado por el actual jefe de Estado, Lenín Moreno.

“Hay cosas muy graves y que es parte de lo que voy a decir mañana en la Asamblea”, mencionó.

Al ser consultado sobre si la Fiscalía tenía investigaciones sobre asambleístas, el fiscal dice que sí.

“Hay asambleístas con enriquecimientos ilícitos, hay asambleístas que han participado en ciertos hechos. Sí, hay asambleístas investigados. Pero no se preocupen, yo no soy un canalla como otros sí han sido conmigo”

Está previsto que el fiscal general acuda este jueves 26 de abril de 2018 a las 10H50 al Pleno del Legislativo dentro del proceso de juicio político.

Rechaza la acusación de incumplimiento de funciones por la supuesta irregular judicialización del audio entre el excontralor y el expresidente de la Asamblea.

“Lo ridículo que se ve que una Asamblea Legislativa ridículamente diga que el fiscal tiene que ser procesado penalmente y procesado políticamente por haber dado una rueda de prensa”, expresó.

Baca tendrá tres horas para presentar sus argumentos, después los interpelantes, César Carrión (CREO) y Henry Cucalón (PSC), tendrán dos horas para sus acusaciones.

Luego, Baca tendrá una hora para replicar a los legisladores. Posteriormente, se propondrá al Pleno la censura o no del fiscal general del Estado.