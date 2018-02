Moreno enviará terna para conformar nuevo Consejo de Participación Ciudadana

Con 4 votos a favor y una abstención, los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidieron el miércoles 14 de febrero de 2018, previo a un diálogo con los jefes de bancada, dar paso a la creación de la Comisión Especial Ocasional para tratar los temas relacionados a las preguntas 3 y 6 de la Con 4 votos a favor y una abstención, los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidieron el miércoles 14 de febrero de 2018, previo a un diálogo con los jefes de bancada, dar paso a la creación de la Comisión Especial Ocasional para tratar los temas relacionados a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del 4 de febrero de 2018.

Estas preguntas están relacionadas con la forma de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la derogatoria total de la actual Ley de Plusvalía.



La Comisión Ocasional será multipartidista y estará integrada por cinco asambleístas oficialistas y cuatro de oposición, de acuerdo a la reunión que tuvo el presidente de la Asamblea, José Serrano, con los jefes de bancada. Se definirá en el plenario el jueves 15 de febrero de 2018 a las 10H00, según dijo el asambleísta de CREO, Patricio Donoso.





Según el titular del Legislativo, la Comisión Especial Ocasional tendrá 45 días para el tratamiento de los dos temas.

El presidente Lenín Moreno remitirá las siete ternas para elegir a los miembros de este organismo transitorio, quienes estarán en funciones hasta las elecciones de 2019, cuando se elijan definitivamente mediante voto popular.





El #CAL ha decidido con 4 votos a favor y 1 abstención la creación de #ComisiónConsulta2018 que tratará las preguntas 3 y 6 de la #ConsultaPopular2018. Mañana el Pleno de @AsambleaEcuador mediante votación decidirá su conformación. pic.twitter.com/D2DbKx8A9K — José Serrano Salgado (@ppsesa) 14 de febrero de 2018

Luis Fernando Torres, miembro del CAL, aseguró que si el presidente Moreno no envía el proyecto para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana en una semana, la Asamblea no podrá tramitar la correspondiente reforma y si eso sucede tendrían que postergarse las elecciones de 2019 por pocos días, pues antes de un año del sufragio no es posible realizar ningún tipo de reforma.