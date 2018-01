Comisión de mesa inadmitió solicitud de remoción del alcalde Mauricio Rodas

La Comisión de Mesa del Municipio de Quito, integrada por los concejales Eduardo del Pozo, Pedro Freire y Eddy Sánchez, no admitió la petición de remoción del alcalde Mauricio Rodas, solicitada por Felipe Orgaza, representante de diversos colectivos sociales.

Según el organismo, la denuncia estaba incompleta para el pedido y se debió dirigir al vicealcalde, Eduardo del Pozo.

“Evocar norma reformada, el no observar estricto acatamiento de la norma constitucional, justamente sustentar no con los documentos de respaldo adecuados ha llevado a esta comisión no admitir el trámite”, dijo Sánchez.

Doce consejales nos asistieron o no dieron el quorum necesario para instalar la sesión del consejo para el nombramiento del cuarto integrante de la Comisión de Mesa, paso previo para dar paso al tema de la remoción de Rodas.

En el marco de este problema se evidenciaron las diferencias políticas dentro del consejo, cuyos miembros se dividieron en morenistas y correístas, quienes ofrecieron declaraciones a la prensa por separado.