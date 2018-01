Baca y Jalkh piden agilidad a Asamblea en reformas contra la corrupción

El fiscal General del Estado, Carlos Baca, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, pidieron a la asamblea agilitar la entrega de herramientas para la lucha contra la corrupción y la violencia, el martes 16 de enero de 2018, durante su informe de labores.

Baca recordó al Pleno que entregó un grupo de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), y un proyecto de Ley de Estición de Dominio, y pidió que ambas solicitudes sean procesadas por los legisladores.

“¿Hasta cuándo vamos a soportar que nos paseen sus fortunas mal habidas una tanda de delincuentes y el Estado no tenga las herramientas? (...) Discutan seriamente y entreguenle al país las herramientas que le permitan quitarle las fortunas mal habidas a un grupo de sinvergüenzas. Porque si no lo hacemos, no le culpen al fiscal el día de mañana”, instó Baca y dijo calificó de injurias las acusaciones en su contra realizadas por Fernando Villavicencio y Andrés Páez.

Por su parte, Jalkh propuso un nuevo mecanismo para enfrentar la violencia intrafamiliar, que consiste en que se inhabilite al agresor para que ejerza un cargo público, tanto en la entidad en la que trabajaba, y al menos 2 años en el sector público.

En los últimos días la Asamblea Nacional ha sido objeto de críticas por su desempeño en la producción de leyes, por lo que se analiza una reestructuración de las comisiones legislativas, encargadas de tramitar nuevas normas.