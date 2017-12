CIDH no responde si concederá medidas cautelares a Jorge Glas

El 26 de octubre de 2017, el vicepresidente Jorge Glas, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares por considerar que está detenido injustamente y obtener la libertad.

En el 2014, la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Clever Jimenez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, demandados por el expresidente Rafael Correa.

Por consiguiente, el ex mandatario Rafael Correa, manifestó en aquel tiempo que el organismo (CIDH): “no tiene potestad para dictarlas y que no las reconocerá”.

Ahora, Jorge Glas, quién es sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht, acude a la misma Comisión en busca del mismo beneficio. Sin embargo, a casi un mes de su solicitud, la CIDH aún no ha contestado si se las concederá.

El abogado de Jorge Glas, Eduardo Franco Loor, lo confirmó, y además detalló que el vicepresidente estuvo de acuerdo en solicitar medidas cautelares a ese organismo: “ No tenemos respuestas todavía (.....) la defensa técnica siempre conversa con el vicepresidente. Recuerde que yo estoy actuando como defensor, no soy afiliado a ningún partido político y no he ocupado ningún cargo en el gobeirno anterior”, manifestó Loor.

Mientras tanto, Jorge Rodríguez de la Comisión Anticorrupción critica que lo que antes no era válido, hoy sí lo sea: “ Esa una demostración fehaciente de lo que hicieron durante todos estos 10 años, presentaban una cara completamente diferente, y eso tiene que tomar en cuenta la CIDH”.

En tanto, el vicepresidente Jorge Glas indicó además, que espera que el proceso judicial termine en Ecuador para acudir a otras instancias como la Corte Penal Internacional.