La exigencia de pasaporte a ciudadanos venezolanos rige desde este 18 de agosto

La política de puertas abiertas de Ecuador para acoger a los miles de venezolanos que huyen de la crisis económica y social de su país sufrió un drástico freno, tras el anuncio de exigirles pasaporte en lugar de su cédula de identidad.

La medida gubernamental rige a partir de este sábado 18 de agosto y se adoptó luego de que la ola migratoria alcanzó su pico más alto diario el 11 de agosto, cuando 5.100 venezolanos que dejaron atrás el régimen socialista de Nicolás Maduro ingresaron por la frontera terrestre con Ecuador.

Quienes ingresaron este 17 de agosto de 2018 comentaban que sus compatriotas, que están en camino, no conocen de la disposición migratoria y solo portan la cédula de identidad.

Pero hay otro problema. Migración de Ecuador no permite el paso de los venezolanos que tienen su documento de identificación en mal estado. Es el caso de Yroldo Vargas, de 20 años, quien viajó cinco días desde Maracaibo, para llegar a Ecuador y no tiene dinero para volver a su país. Dice que solo le dijeron que su cédula está deteriorada y no podía entrar.

Rosa Lugo tampoco pudo ingresar, por la misma razón que la Unidad de Migración de Rumichaca le expuso a Yroldo.

Para Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, el gobierno "tiene que tomar sus decisiones como país soberano y eso lo tenemos que aceptar, pero esto va a generar un conflicto, una tristeza muy grande para el pueblo de Venezuela que está tratando de salir de esa dictadura".

"Si vienen sin dinero, si vienen caminando, imagínese encontrarse con una frontera en la que no les van a permitir pasar para seguir su camino. Esto va a ser vulnerable para ellos en todos los sentidos", comentó a la AFP.