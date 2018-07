Mangas no rindió versión por posible fraude electoral

El exsecretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, no acudió a rendir su versión en la indagación previa que abrió la Fiscalía General del Estado (FGE), por presunto fraude en las elecciones del 2017 y sobre casos de corrupción que conocía el actual gobierno.

Este 30 de julio de 2018, a las 09h30, estaba programada la diligencia que investiga los audios filtrados en diciembre pasado. En la grabaciones, Mangas asegura que el movimiento oficialista Alianza PAIS perdió las últimas elecciones presidenciales.

LA CAÍDA DE MANGAS

El presidente Nacional del movimiento CREO, Cesar Monge, y el coordinador del bloque, Homero Castanier, también acudieron a la FGE para rendir su versión por la denuncia presentada en contra del exsecretario de la Presidencia, por los supuestos delitos de peculado, y por omisión en denunciar.

“El día de hoy, a pesar de ser llamado por la autoridad pública, el señor Eduardo Mangas no ha comparecido, no ha enviado ningún escrito, no ha dicho esta boca es mía, no ha dado la cara al país. Es importante que el Ecuador recuerde que las declaraciones del señor Mangas implican el cometimiento de una serie de ilícitos, de ilegalidades que, justamente, el país necesita que se aclare”, dijo Monge. Además, manifestó que los audios no han sido negados por Mangas, ni por el presidente de la República, Lenín Moreno.

Según Castanier, en el audio Mangas revela que "conocían de los actos de corrupción; (...) y que era el brazo derecho de Lenín Moreno”.

Por su parte, el exfuncionario ha manifestado que las declaraciones que se le atribuyeron fueron "sacadas de contexto y no corresponden a la posición del Presidente de la República, Lenín Moreno".