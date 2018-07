Ganaderos se quejan de la delincuencia y piden reforma

El gremio de los ganaderos se suma a las quejas por resoluciones judiciales que dejan en libertad a detenidos reincidentes en robos a fincas y haciendas.

Hasta la sede de su asociación llegaron cientos de ganaderos, entre todos el tema era el mismo: cómo combatir el abigeato y evitar que se sigan robando sus reses.

Algunos aseguran estar desconsolados porque no encuentran respuestas de las autoridades y los asaltos no paran. La asociación de ganaderos de la sierra, dijo que aunque las cifras son alarmantes, la mayoría de casos no se denuncian.

Según el Ministerio del Interior, en lo que va del año, se detuvieron a 14 personas acusadas de abigeato, se desarticularon 4 bandas dedicadas a este delito y se recuperaron 160 reses. Estas cifras corresponden a las provincias de la costa.

Pero para los ganaderos eso no es suficiente, y coincidieron, en que es urgente hablar de reformas al Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas contra el abigeato y vigilar fallos judiciales, según uno de sus representantes, Francesco Tabacchi.

Ahora estarán pendientes de una respuesta del Ejecutivo, ante este clamor de un gremio que agrupa a 800 mil productores a escala nacional.