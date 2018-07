Titular de Tribunal Contencioso cuestiona contratos

La actual presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Mónica Rodríguez, pidió a la Contraloría General del Estado que se investiguen contratos suscritos durante la presidencia del organismo de Patricio Baca Mancheno.

A Rodríguez le llamó la atención un contrato de productos y servicios comunicacionales, firmado por su antecesor Patricio Baca, para fortalecer la imagen del Tribunal en 2014 y por el que se habrían pagado más de 145 mil dólares. Uno de los beneficios era un manual de marca cuyo costo fue de 12.500 dólares.

Dentro del mismo contrato constaba la creación de una página de Facebook y una de Twitter por la que se pagaron 20 mil dólares. Esto preocupó aún más a Rodríguez pues la creación de cuentas en estas páginas es gratuita. "Fui a la unidad de sistemas y les pregunté qué se necesita para crear y me dijeron que únicamente un computador", expresó Rodríguez.

A este contrato se suma otro firmado por más de 180 mil dólares el mismo año, también para el posicionamiento del Tribunal.

Patricio Baca Mancheno aseguró que los contratos mencionados ya fueron auditados y no se encontraron observaciones de ningún tipo. "Yo no soy comunicador social, yo no valoro los productos que se hacen. Ya la Contraloría se pronunció respecto de la forma en la que se hizo la contratación la entrega recepción y los pagos", indicó Baca.

Pero Rodríguez denunció incluso que se pagó para conseguir seguidores en las redes sociales de la entidad, pero Baca lo niega.

La presidenta del Tribunal pidió a Contraloría que se investiguen estos contratos. Mientras que, Baca indicó que ese organismo ya ha hecho más de 20 auditorías a su gestión y está dispuesto a someterse a una más.