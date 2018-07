(ENTREVISTA) Jimmy Jairala: Tenemos que pasar a un Guayaquil con una visión más social

Faltan ocho meses para los comicios seccionales, en los que más de 13 millones de ecuatorianos elegirán a los nuevos prefectos, alcaldes y presidentes de juntas parroquiales del país. Poco se conoce de las opciones que se presentarán para esta contienda, pero los nombres comienzan a surgir.

La mirada recae sobre la Alcaldía de Guayaquil, administrada por el Partido Social Cristiano (PSC) desde hace 26 años, 18 de ellos por Jaime Nebot. Tras eliminarse en la consulta popular la postulación indefinida-, se espera conocer quién será el sucesor de Nebot.

Sin confirmar ni desestimar su candidatura, Jimmy Jairala, prefecto del Guayas desde 2009, confiesa a Ecuavisa.com su "legítima aspiración" para esa dignidad. Dice que su objetivo como líder del movimiento Centro Democrático es captar 18 alcaldías del país, así sea mediante alianzas con otras organizaciones políticas. Off de record, dijo que descarta hacerlo con Alianza PAIS, pero evalúa acercamientos con Democracia Sí, de Gustavo Larrea.

Jimmy Jairala es Centro Democrático, ¿Cómo se prepara su movimiento, de cara a los comicios seccionales de marzo de 2019?

Son comicios muy importantes, porque tenemos que superar una valla de 18 alcaldes, consecuentemente es un desafío que pondrá a prueba las nuevas figuras del movimiento, que han aparecido de manera paulatina y se han venido posicionando en las provincias, probablemente estas son para nosotros una prueba de fuego para Centro Democrático.

¿Cuáles son las ciudades claves en las que está pensando?

Como movimiento nacional, necesitamos y vamos a hacerlo, poner candidatos en todas las ciudades y provincias del Ecuador, en vista de que vamos a ir en alianzas en muchas provincias, es muy probable que tengamos que llegar a acuerdos con esas alianzas para ver si van hombres o mujeres de Centro Democrático, u hombres o mujeres de otros movimientos de la alianza.

¿Qué alianzas está analizando su movimiento?

Los movimientos políticos no podemos cerrarnos a las alianzas, sobre todo cuando tenemos en este momento tan dispersa la simpatía de los ciudadanos respecto de partidos y movimientos, sobre todo cuando se ha experimentado un importante crecimiento de movimientos locales. Siendo un movimiento nacional sería una equivocación resistirnos a participar en alianzas, así como hemos considerado la opción en Guayas, hemos entendido que esa figura puede funcionar en algunas otras provincias, quizás con uno o dos partidos como anclas para acompañarnos y alianzas locales.

¿Cómo es la relación actual de Jimmy Jairala con Lenín Moreno?

Una relación respetuosa, tampoco es que le digo cosas al oído, pero aprecio lo que en el inicio de su gobierno se hizo, esto es abrir el abanico para que otros actores políticos sociales se integren al diálogo y de ese diálogo han venido saliendo algunos acuerdos, uno de ellos es el que se está construyendo hoy alrededor de las iniciativas del sector productivo, hoy vemos que no solo están participando, son parte ya del Gobierno, me refiero al ministro de Economía, cuyo origen es del sector productivo.

¿Jimmy Jairala va por la Alcaldía de Guayaquil?

Es un tema que lo estamos conversando y lo estamos pensando, finalmente la decisión en buena medida será mía, no está definido por una razón, no porque ni me preocupe ser o no ser candidato ni porque quiera ponerle un velo de misterio a las cosas, pero hay la necesidad de que Centro Democrático coloque 18 alcaldes, por lo menos, eso significa que también mi presencia es necesaria para trabajar y fortalecer otras candidaturas, no solo de Guayas, sino de otras provincias. Entonces, estoy en una disyuntiva, soy candidato a alcalde de Guayaquil, que cualquiera que hace política lo quisiera y por supuesto es una legítima aspiración, o me preocupo del movimiento y postergo mis aspiraciones para la siguiente elección, es algo que tenemos que resolverlo en una convención.

¿Cuándo sería esa convención?

Inicialmente estaba programada para finales de septiembre, pero conforme se vayan barajando las cosas, este año ha sido inusualmente de gran agitación política y de muchos pronunciamientos y anuncios adelantados, que es muy probable también que nosotros adelantemos esa convención para anunciar si seré o no candidato a la Alcaldía.

¿Qué le hace falta a Guayaquil?

En Guayaquil se ha hecho mucho, no es poco lo que se ha hecho, tengo que reconocerlo como guayaquileño, he dicho y repito que la ciudad le debe un agradecimiento tanto a León Febres Cordero (+) como a Jaime Nebot, pero me parece que hay etapas que se cumplen como en la vida y en este caso, siento que se ha cumplido una etapa y tenemos que pasar a un Guayaquil con una visión más social, con una visión más inclusiva, no dejar de preocuparnos por lo que ha sido el mejoramiento de vialidad y servicios básicos, sino más bien sumarle el componente que es la atención a problemas sociales muy puntuales, hoy tenemos un azote grave de la droga H, hoy tenemos muchos barrios sin servicios básicos, hay sectores de la administración municipal que no existen en las estadísticas.

Pensar en la opción de trabajar en edificios de parqueo en el centro de Guayaquil, un transporte menos contaminante que reemplace a la metrovía, un trato diferente con la informalidad, esa es esta suerte de Guayaquil más social que vemos nosotros.

¿Cómo se proyecta Jimmy Jairala en su futuro político si no es alcalde de Guayaquil?

Una alternativa, si es que no soy candidato esta vez, podría pensar en fortalecer mi movimiento y optar por la candidatura cuatro años después, es absolutamente viable, yo sí aspiro en algún momento ser el alcalde de mi ciudad, por la que he venido trabajando mucho tiempo y a la que le hace falta ese impulso en lo social, es el momento de hacer una especie de pase de página y proyectarnos hacia una ciudad, el gran Guayaquil, el concepto está vendido, pero en realidad no hay esa integración, el Municipio no es cercano a los ciudadanos, todavía no se ha producido una desconcentración, todo se hace alrededor de un edificio que está en el centro de la ciudad.

¿Qué le hereda Jimmy Jairala al nuevo prefecto?

Le heredo una provincia transformada, que hoy tiene casi 600 km de carreteras de primer orden, las concensionadas, de las cuales alrededor del 60 por ciento quedará ampliada a cuatro carriles, numerosos cantones con pasos laterales, muchos caminos vecinales convertidos en carreteras y un gran programa social.

¿Qué le quedó debiendo a Guayas?

Habría querido terminar mi periodo alcanzando ese ciento por ciento de ampliación a cuatro carriles de las carreteras, no es fácil cuando ha mantenido una administración durante nueve años con un peaje subsidiado, y con una institución como la Prefectura que no recauda (impuestos ni tasas), no hay una fuente de ingresos permanente que le permita ser a la provincia autosuficiente, vivimos del buen crédito, que ha sido exitoso en todos estos años, con una excelente relación con el Banco de Desarrollo del Estado.