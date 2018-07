Guayaquil de colores por el desfile del orgullo GLBTI

Manuel Villamar tiene 28 años y asistió al desfile del orgullo GLBTI vistiendo pantalones negros de cuero, una corona en la cabeza y una camiseta blanca cuya leyenda decía "¿Es niña o niño? No sé, todavía no habla"."No importa a quién decidimos amar cuando crecemos, somos seres humanos y esa es la base de todo. Marchamos para pedir más igualdad en derechos y oportunidades porque estamos orgullosos de quienes somos", aseguró.

La comunidad GLBTI de Guayaquil (Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex) protagonizó su marcha anual la tarde de este sábado, 30 de junio de 2018. El desfile partió de la avenida Malecón Simón Bolívar y Olmedo, avanzó por el Malecón hasta la avenida la avenida 9 de Octubre y terminó en la plaza del Centenario, con un Festival del Amor y la Paz.

La Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, la discoteca Bunkers y el Miss Universo Ecuador Trans estuvieron entre los organizadores del recorrido, que contó con una gran asistencia de personas entre miembros de la comunidad, amigos, familiares y curiosos.

Más de 9000 personas marcharon en la 'Perla del Pacífico', mientas carros alegóricos y una caravana humana con trajes de fantasía y banderas que identifican a la comunidad, recorrieron largas avenidas bailando, agarrados de las manos, grintando por la igualdad y reivindicando la necesidad de construir una sociedad más justa, igualitaria y equitativa.

Centenares de miembros de la comunidad asistieron a la marcha para levantar sus voces contra la violencia, la persecución y los cuestionamientos a la comunidad gay. "Mi hija es lesbiana y estoy aquí con ella porque la apoyo. La crié con amor y estoy orgullosa del ser humano que es. Nada más importa", dijo María Grazcia, mamá de Andrea, de 21 años.

Jorge fue al desfile como apoyo a su primo, Juan Carlos, quien no tiene el respaldo de sus padres. "Mi primo es como mi hermano, lo que le afecta a él me duele. Terminó la universidad, es un gran profesional y ser humano extraordinario. Siempre ha sido un gran tipo y mis tíos lo rechazan por ser gay. No los entiendo, ellos deben saber que la sexualidad no define a nadie. Por eso estoy aquí".

Sergio Merchán y su esposa Sofía Paladines, marcharon con su hijo de 6 años. Siempre participan de esta actividad para que su hijo y la sociedad entienda que es el derecho de cada persona elegir a quién amar. “Muchos de nuestros amigos y familiares forman parte de la comunidad GLBTI y sentimos que tenemos que mostrarles nuestro apoyo. Este es un día para que las personas puedan identificarse con lo que son, con lo que sienten", comentó Sergio.

Reyes y reinas vestidos con la elegancia que el momento lo ameritaba, parejas homosexuales y heterosexuales, madres y padres cargando a sus hijos, mascotas, familias, amigos y más, todos luciendo los colores de la bandera de la diversidad sexual, formaron parte de esta gran tarde.