AER aclara posición frente a salarios de los periodistas

Dos comunicados aclaratorios surgieron desde la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en los que aclaran su postura sobre los salarios de los periodistas y comunicadores sociales. Tanto el gremio nacional como del de Pichincha señalaron que su propuesta "nunca ha tenido intención de rebaja o revisión de los salarios".

Sin ahondar en su aclaración, se refiere a la exposición que realizó Roberto Manciati, presidente de la AER Pichincha, quien el 25 de junio de 2018 expuso ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional , que los salarios de los comunicadores supera el básico y el de otros profesionales del país, y se preguntó bajo qué parámetros se lo fijó. Lo dijo en la mesa legislativa que recoge las observaciones sobre la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, vigente desde 2013.

Sus declaraciones hicieron eco, principalmente en las redes sociales, donde periodistas del país rechazaron su exposición. La tabla de remuneraciones de profesionales fija en $930,10 el sueldo de los periodistas y comunicadores.

Este 27 de junio de 2018, la comisión se volvió a reunir, en esta ocasión para recibir a la defensora del Pueblo encargada, Gina Benavides, quien expuso su posición frente a las atribuciones que asumiría la entidad que preside, según plantea la reforma enviada por el Ejecutivo. "La Defensoría no está en capacidad de asumir la transferencia administrativa que propone el proyecto... Las nuevas atribuciones plantean un triple rol: protección de derechos, formulador de políticas, y revisor de contenidos comunicacionales. A la Defensoría no le corresponde formular ni implementar políticas públicas".

De acuerdo con la propuesta, las atribuciones de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), entidad que se plantea eliminar, pasarían a la Defensoría del Pueblo.

A la salida de la sesión, la legisladora correísta Marcela Holguín, integrante de la comisión, reiteró que la propuesta de varios de los empresarios de la comunicación que participaron en la sesión del lunes. "He escuchado esto con mucha preocupación, porque lo que se ha insinuado es que no se puede pagar un sueldo que ya consta dentro del escalafón salarial de los periodistas, me pregunto entonces qué es lo que se quiere hacer, regresivo en derechos, no podemos porque es inconstitucional... Voy a defender el derecho de los trabajadores de la comunicación, el hecho de que exista una mayor profesionalización en los medios de comunicación garantiza calidad".

La comisión que tramita el proyecto de reformas receptará observaciones hasta el 18 de julio próximo, luego de ello elaborará su informe para primer debate del pleno de la Asamblea.