Min. Educación interviene en colegio por abuso sexual

El ministerio de educación intervino en una entidad educativa privada de quito, después de que se conociera del al menos cuatro casos de presunto acoso sexual. Las autoridades realizarán investigaciones durante 30 días

El caso se conoció este miércoles cuando una madre de familia denunció que su hijo fue víctima de acoso sexual en una institución educativa privada ubicada en el centro de Quito.

María Augusta Montalvo, subsecretaria de educación del distrito, informó que inmediatamente fue conocida la denuncia. La institución educativa fue intervenida "Tendrá un plazo de 30 días para levantar la información de la denuncia de la señora... vanos a investigar como se está tratando el tema de derechos y como actuó la institución desde que se conocieron los hechos".

Las autoridades registran cuatro denuncias similares en la institución, por eso, el profesor de música fue separado en noviembre pasado, aunque el de religión, sobre quien también recáen las denuncias, no fue apartado. "Hoy he interpuesto ante la fiscalía una denuncia contra las autoridades por no haber cumplido los protocolos y haber suspendido solo a uno de los dos docentes implicados", dice Montalvo.

La reacción de las autoridades se produjo después de que los padres de familia denunciaran publicamente los casos. Las madres se mostraron indignadas: "Mi hija no quiere venir y tiene problemas... está asustada porque estuvo hasta el viernes con el profesor de religión".

Esta madre denunció el acoso a su hijo pero también a ella, mostró los mensajes que un profesor le envió a su celular, proponiendole encuentros en privado. Por eso asesorada legalmente denunció el caso en el colegio. "Lo denuncié pero las autoridades no me escucharon, por eso con esto voy a la fiscalía", dice la mamá.

Estos casos son ahora parte de las 196 denuncias por acoso sexual en instituciones educativas, presentadas en lo que va del año, y que investigan las autoridades.