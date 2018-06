Caso Balda: Fiscalía incluirá a Correa en investigación penal

El Fiscal General del Estado (e), Paúl Pérez Reina, solicitó este lunes a la Corte Nacional de Justicia la vinculación del expresidente, Rafael Correa, dentro del proceso que se sigue por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012 en Colombia

En la petición, el Fiscal solicita que se señale día y hora para la audiencia de vinculación de Correa por cuanto "han aparecido datos de los que se presume la participación" del exmandatario, pues se señalaría en el expediente que el propio presidente presuntamente habría autorizado los fondos con los que se habría ejecutado el hecho.

En su escrito dirigido a la Corte Nacional de Justicia indica que "han aparecido datos de los que se presume la participación de otra persona en el hecho (...) Solicito se sirva señalar día y hora a efecto de que se celebre la audiencia de vinculación con la instrucción fiscal al ciudadano: Rafael Vicente Correa Delgado".

Además, solicita a la Asamblea Nacional que se pronuncie en 72 horas sobre la autorización para el enjuiciamiento penal de Correa, citando como precedente el caso del expresidente Jamil Mahuad.

Fernando Balda celebró la noticia: “Creo que se está empezando a hacer justicia, que al parecer las cosas en el Ecuador están cambiando. La justicia está apuntando a un expresidente por sus excesos, por sus abusos; es una lección que nos queda para todos los políticos y los ciudadanos”.

La jueza Daniella Camacho, encargada del caso, dio trámite al pedido del fiscal remitiéndolo al Legislativo: "Solicito a la Asamblea Nacional la autorización para el ‘enjuiciamiento penal’ del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado (...) Remítase atento oficio a la economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Asamblea Nacional, a fin de en un término no mayor a 72 horas, el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento".

Cita el antecedente del expresidente Jamil Mahuad, cuando previo a enjuiciarlo se consultó al Congreso. Pero el abogado de Balda recuerda que en ese entonces el Legislativo respondió que no le compete pronunciarse.

“Es una forma de prevenir nulidades, pero la doctora Camacho ha sido muy clara. En su providencia ha dicho que se pronuncie tomando en cuenta el antecedente del caso Jamil Mahuad y nos ha puesto el número de causa; es decir, diciendo cuidado, ustedes ya se pronunciaron diciendo que no se necesita autorización. ¿Por qué? Porque la norma constitucional es exclusiva para presidentes en funciones; en este sentido, Rafael Correa puede ser procesado, puede ser vinculado sin el pronunciamiento de la Asamblea”, explicó Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda.

Ante el pedido hecho a la Asamblea, el Legislativo envió un comunicado. Informó que aún no les llega oficialmente el pedido de la Corte Nacional, pero aclara que “a partir de mayo de 2017 el economista Rafael Correa Delgado ya no ejerce funciones de presidente de la República. Por lo tanto, no aplica el artículo 120 de la Constitución, numeral 10. Las autoridades judiciales deben proceder en el marco de sus competencias”.

El artículo que se cita indica que entre las atribuciones del Legislativo está “autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente”. No menciona a exmandatarios.