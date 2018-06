Transporte público no se paralizaría por marcha en Quito

El vocero de la transportación urbana de Quito, Luis Calvopiña, manifestó durante una entrevista radial que el servicio de transporte no se paralizará en la capital a propósito de la marcha que anunció el gremio el viernes pasado. Según Calvopiña, lo único que exigen es que se respete el estudio técnico que hizo el Municipio de Quito. El análisis, contratado por el mismo Municipio, recomienda el alza de la tarifa a 0,42/0,47 centavos.

"El diálogo con el alcalde Mauricio Rodas se ha convertido en un pasatiempo porque no hemos encontrado ninguna respuesta", dijo Calvopiña, quien aseguró que durante 15 años no se han revisado las tarifas para la transportación urbana. El vocero agregó que los transportistas cobran día a día, pero ese valor no les alcanza para ahorrar el capital necesario de la reposición de unidades.

El viernes 8 de junio, el sindicato de choferes de Pichincha anunció la movilización hacia el Consejo Municipal de Quito. "Las propuestas que estamos generando a la autoridad municipal son propuestas que tiene como objetivo mejorar los niveles de servicio", aseguró Jorge Yánez Romero, presidente de la Unión de Operadoras de Transporte Urbano de Quito. También, se prevé que se entregue una carta al alcalde Rodas, en la que expondrán sus inquietudes.