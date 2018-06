Padres de Édison Cosíos buscan demandar al Estado

Los padres de Édison Cosíos, joven estudiante impactado hace más de 6 años por una bomba lacrimógena, buscan demandar al Estado. Cosíos quedó en estado vegetativo tras ser impactado por una bomba lacrimógena que fue lanzada por el expolicía Hernán Salazar, quien cumplió una condena de 2 años 4 meses de prisión.

El abogado de la familia, Wilson Camino, explicó que el 2 de mayo pasado plantearon una demanda en contra del Estado, pero fue negada por el Tribunal Contencioso de Pichincha. Por ello, pedirán que se revise el caso pues a su criterio la demanda no está fuera del plazo que establece la ley.

La pareja basa su demanda en que por lo sucedido a su hijo no hubo una reparación integral y sostienen que el Estado no se ha hecho responsable por lo sucedido. Además, indicaron que no cuentan con los recursos económicos para cubrir los gastos que implican la atención de Édison.

También, la madre de Édison teme quedarse sin el bono Joaquín Gallegos Lara que recibe por la discapacidad de su hijo y explica las razones.

Los padres del joven aseguran que, luego que el Tribunal Contencioso de Pichincha le negara un recurso, insistirán con su demanda, incluso en instancias internacionales si fuera necesario.