Familia de ecuatoriano detenido protesta en Nueva York

Un ecuatoriano que llegó a una base militar de Brooklyn, Nueva York, para entregar una pizza fue detenido y entregado a la policía migratoria para ser deportado porque no tenía papeles.

Pablo Villavicencio tenía 32 años, su esposa y sus hijas son estadounidenses y ya había efectuado varias entregas de pizza en la base, situada en el extremo sur de Brooklyn, según varios medios locales.

Hasta ahora, había franqueado la seguridad mostrando la tarjeta de identidad de la ciudad de Nueva York, que es otorgada a todos los residentes, sin importar su estatus migratorio.

Pero en esta nueva entrega, el viernes pasado, se le pidió firmar un documento que autorizaba entre otras cosas la verificación de sus antecedentes.

La base de datos mostró que este padre de dos niñas de dos y tres años residía sin papeles desde 2010 en Estados Unidos, aunque un juez migratorio le había pedido abandonar el país en julio de ese año.

El personal de la base lo detuvo y entregó a la policía migratoria (ICE), confirmó a la AFP una portavoz de ICE en Nueva York, que explicó que está en vías de ser deportado.

Villavicencio había ya iniciado los trámites para obtener la "green card" o permiso de residencia y trabajo permanente, según la prensa local.

A raíz del endurecimiento de la política migratoria bajo el gobierno de Donald Trump, ICE aumentó sus redadas en búsqueda de inmigrantes indocumentados.

En vez de dar prioridad a aquellos con antecedentes penales o que han cometido crímenes graves, como bajo el anterior gobierno de Barack Obama, ahora el objetivo es deportar a cualquiera que carezca de papeles, aunque eso implique separarlo de su familia.

Los agentes de ICE han aumentado incluso de manera significativa los arrestos en tribunales, hasta ahora considerados santuarios, al igual que las escuelas, los hospitales y las iglesias.

Para Justin Brannan, edil del legislativo municipal por la circunscripción donde se encuentra la base militar, la detención de Pablo Villavicencio señala un cambio en la posición de las fuerzas armadas frente a los indocumentados.

"¿Es esto parte de la nueva estrategia de deportación de Donald Trump? (...) Esto es absolutamente ridículo. Estamos destrozando familias, ¿y para qué?", preguntó Brannan a periodistas.

"Díganme como esto es Estados Unidos", tuiteó el presidente del Distrito de Brooklyn, Eric Adams, tras participar con Brannan en una protesta esta tarde frente a la base militar. También estaban la esposa de Villavicencio y sus hijas, que llevaban muñecas.

"Díganme cómo sacar a Pablo de las calles torna a nuestra nación más segura", desafió Adams.

Bay Ridge Councilman Justin Brannan and Villavicencio’s family are here at Fort Hamilton. Councilman Brannan says Villavicencio used his New York State ID to enter the base, as he always had in the past, delivering pizza from Queens. “What was different this time?” Brannan asked. pic.twitter.com/yY3pHHlyIL

— Cora Lewis (@cora) 6 de junio de 2018