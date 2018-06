Niño extraviado fue entregado a su madre en Macas

Un niño, solo, extraviado en el sector del Parque Central de la ciudad de Macas, cantón Morona, fue la escena que llamó la atención de Jesús Manrique.

El ciudadano acompañó al pequeño, que permanecía en un estado de temor y tristeza, hasta que llegaron las autoridades. "Me encontraba por el Consejo Provincial y me percato de que había un niño de aprox. dos o tres años que estaba extraviado, solito, estaba llorando. Me comunico con el 911 e inmediatamente llega la Policía Nacional y me pregunta lo que sucede. Yo le explico y me dicen 'entréguenos al niño' y yo le entrego al niño para que localicen a la madre", explicó Manrique.

Testimonio de Jesús Manrique

A los pocos minutos, dos motorizados de la Policía Nacional acudieron al lugar y una vez allí recogieron a la criatura para emprender la búsqueda de sus familiares. Dicha acción tuvo resultados positivos, pues se logró localizar a la madre del pequeño, quien estaba angustiada por su hijo.

"Me siento muy contento sinceramente, porque yo tengo dos niñas y me gustaría que, Dios no lo quiera, si se me extravían mis hijas también hagan lo mismo que yo hice", expresó emocionado el alertante.