Cuenca: Retiran monumento de cura acusado de violación

El monumento del sacerdote César C., antes ubicado en la sede central de la Universidad Católica de Cuenca, en la Avenida de las Américas, fue retirado la tarde del lunes 28 de mayo por personal de la institución.

Uno de los denunciantes ocultó el secreto por décadas. Ahora tiene 64 años, pero según su relato, fue abusado a los 7 años. Contó que el sacerdote le pidió permiso a su madre para darle catecismo y durante ese encuentro ocurrió la violación. "Me sentó en sus piernas, me empezó a besar y me violó. Yo estaba muy asustado", expresó la víctima.