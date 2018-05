Analizan nombres para posibles candidaturas a la alcaldía de Quito

Faltan 10 meses para las próximas elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019 y ya generan movimientos en las organizaciones políticas y posibles candidatos.

En Pichincha ya hay al menos una candidatura confirmada a la prefectura y arrancó también la carrera para conseguir nombres que disputen la alcaldía de la capital.

Paco Moncayo, quien ocupó ese cargo por dos ocasiones se prefila como uno de los posibles precandidatos. En su cuenta de Twitter aseguró que basado en números de encuestas, agradece ese apoyo, y asegura que no va a decirle no a los quiteños si creen que debe volver a servir, aunque negó que ya tenga en firme una decisión. Moncayo aseguró que aún no ha recibido propuestas concretas de ningún partido para que sea candidato.

En otras tiendas políticas también se analizan opciones para la alcaldía. En el movimiento CREO, por ejemplo, se analizan los nombres de Andrés Paez, Diego Salgado y Juan Carlos Solines.

Mientras que nombres como el del legislador oficialista y conocido radiodifusor, Jorge Yunda, también están en análisis en varias organizaciones.

La prefectura de Pichincha ya tiene un candidato confirmado, Federico Pérez, quien fue prefecto en dos ocasiones, salió de una década de retiro para terciar nuevamente por ese cargo de la mano de CREO.

Hace varios días, Pérez se reunió con el prefecto Baroja para analizar la situación de la prefectura y propone aprovechar su experiencia para administrar la provincia.

De esta forma se abrió la carrera para las proóximas elecciones en las que se elegirá a 5.670 dignatarios locales, entre ellos a 23 prefectos y 221 alcaldes.