Se debatieron reformas a Ley de Educación Superior

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó el informe de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) para que pase a segunda instancia, luego de dos años de debates. La tarde del miércoles 9 de mayo, los asambleístas presentaron sus argumentos sobre los puntos más: sistema de admisión, institutos técnicos y tecnológicos, el sistema de becas en las universidades postgrado y la ejecución de sentencias cuando son dirigidas a las autoridades de educación superior.

En el encuentro estuvieron los representantes de las diferentes federaciones de estudiantes universitarios del país. Ricardo Sandoya, de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador se refirió al cogobierno y aseguró que el porcentaje del 25 % de participación de los estudiantes no es verdadero, pues indicó que el voto estudiantil es del 8 %. Esta entidad pidió que el porcentaje se sincere,

En tanto, las universidades de postgrado llevaron una propuesta sobre las becas, pues aseguraron que el acceso no puede condicionarse a la cantidad de dinero que se tenga. Las instituciones proponen que por lo menos el 50 % de presupuesto de ayudas públicas se destine a becas. Además, insisten en que los estudiantes con beca no deben pagar matrícula y que no se les obligue a devengar la beca por ningún tipo de trabajo no remunerado.