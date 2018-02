Inocar informó que se observarán olas de hasta 1.5 metros durante feriado

Olas de hasta 1.5 metros se observarán durante el feriado de Carnaval. Así lo informó el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) a través de un comunicado en el que explica que el perfil costero recibirá oleajes provenientes del Pacífico Sur con intensidad moderada y períodos entre 13 y 19 segundos.

De acuerdo con la entidad, la altura de las olas alcanzarán valores entre 0.40 y 1.5 metros el 11 de febrero. Posteriormente las olas disminuirán llegando el 14 de febrero a valores mínimos y máximos de altura desde 0.25 hasta 1 metro. Las olas tendrán períodos variables entre 13 y 19 segundos.

En cuanto a la región Insular, desde el 9 hasta el 14 de febrero predominará el arribo de olas con alturas entre 0.5 y 1.5 metros; desde el 10 hasta el 12 de febrero alturas entre 0.8 y 1.8 metros. Las olas de mayor intensidad se observarán al sur y suroeste de la Isla Isabela; y sur de la isla Floreana.

La entidad recomienda a los pobladores de las zonas costeras, turistas y a quienes realizan sus actividades en la playa estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas. Si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el mar, preguntar a personal autorizado, quienes le pueden informar acerca de las características de la playa donde se encuentran.