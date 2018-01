Fiscal Baca Mancheno no conoce "oficialmente" informe sobre hermanos Alvarado

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, aún no conoce oficialmente el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el cual determinaría “inusuales operaciones” de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado; así lo dijo durante una entrevista en radio Exa este 31 de enero.

“Normalmente, las investigaciones que hace la UAFE son datos que llegan en un sobre cerrado, para las manos de la autoridad Fiscal y llegan en sobre reservado. Tanto el lunes y el martes yo no estuve en mi despacho físicamente por el evento internacional de extinción de dominio. Pero ese informe al que se ha hecho relación en una nota de prensa yo no lo he conocido oficialmente”, dijo Baca.

A través de su cuenta de Twitter, Vinicio Alvarado, manifestó que es "un perverso intento de amedrentamiento por el momento político electoral"; además, dijo que se pretende "montar utilizando de manera dolosa cifras distorsionadas" de la facturación de su empresa en 10 años.

Teleamazonas indicó en un reportaje, que según un informe de la Unidad de Análisis Financiero, “10 días después de haber asumido sus funciones como Secretario de la Administración, en enero del 2007, Vinicio Alvarado registró un aumento de capital de USD 28 000 a su empresa. Al 2017, Creacional registró ingresos superiores a los USD 155 millones en el sistema financiero”. Diario El Telégrafo, basado en el mismo informe, publicó que se habrían hecho envíos al exterior por encima de los USD 4 millones de dólares.